Засушливое лето «съело» 34,8% урожая в Татарстане

На традиционном субботнем совещании с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым обсуждалась в том числе и напряженная ситуация с урожайностью растительных культур в 2021 году. Согласно данным, которые представил Минсельхозпрод республики, ожидаемая валовая продукция растениеводства в 2021 году снизилась по республике в среднем на 34,8%, по сравнению с 2020 годом. Причиной тому послужило засушливое лето.

Лидером по падению урожайности стал Актанышский район — здесь ожидаемая валовая продукция растениеводства обрушилась на 62,6%. Следом в «антирейтинге» идут Альметьевский (62%), Новошешминский (59%), Муслюмовский (57,9%) и Атнинский (53,5%) районы.

Напомним, 31 августа министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров сообщил, что в 2021 году в Татарстане собрали 2 миллиона 341 тысячу тонн зерна при урожайности 15,4 центнера с гектара. Между тем, в 2020 году урожайность зерновых была почти вдвое выше — более 30 ц/га.

Людмила Губаева