В Кремле оценили позицию Кудрина по сокращению госсектора экономики

Правительство пока не принимало решения о сокращении госсектора в экономике и переходе к масштабной приватизации. На этот счет есть разные точки зрения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



— Вы знаете, что Кудрин обладает огромным опытом, великолепными экспертными знаниями. Это человек, который на протяжении не одного года оставался лучшим министром финансов в мире, поэтому, конечно, его точка зрения важна, — приводит RT слова представителя Кремля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Безусловно, приватизация важна, но она не должна быть абсолютной самоцелью, отметил он.



Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей статье в журнале «Компания» призвал сократить государственный сектор в экономике. По его мнению, ситуацию может изменить приватизация. Она даст предприятиям эффективных собственников, что положительно скажется на экономике в целом и на результатах отдельных организаций.

