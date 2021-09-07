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Глава СП Кудрин призвал к сокращению госсектора в экономике

06:24, 07.09.2021
Глава СП Кудрин призвал к сокращению госсектора в экономике
Фото: kremlin.ru

В период посткризисного развития России следует сократить государственный сектор в экономике, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей статье в журнале «Компания».

На расширение госсектора в России решились в 2008-2009 годах, как и во многих других частях мира. Но это может нести в себе риски. Временами госсектор может играть важную роль. Но госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами: в десятке крупнейших компании только четыре частных, тогда как в США в топ-10 не входит ни одной компании с госучастием, отметил Кудрин.

Госкомпании зависят от бюрократической машины, в их состав часто входят чиновники.

Фото: pixabay.com

Ситуацию может изменить приватизация. Она даст предприятиям эффективных собственников, что положительно скажется на экономике в целом и на результатах отдельных организаций.

Маргарита Головатенко
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