Глава СП Кудрин призвал к сокращению госсектора в экономике

В период посткризисного развития России следует сократить государственный сектор в экономике, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своей статье в журнале «Компания».



На расширение госсектора в России решились в 2008-2009 годах, как и во многих других частях мира. Но это может нести в себе риски. Временами госсектор может играть важную роль. Но госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами: в десятке крупнейших компании только четыре частных, тогда как в США в топ-10 не входит ни одной компании с госучастием, отметил Кудрин.

Госкомпании зависят от бюрократической машины, в их состав часто входят чиновники.

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Ситуацию может изменить приватизация. Она даст предприятиям эффективных собственников, что положительно скажется на экономике в целом и на результатах отдельных организаций.

Маргарита Головатенко