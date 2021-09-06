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В Казани урбанисты предложили «Метроэлектротрансу» сделать остановку у Кремлевской набережной

08:13, 06.09.2021
В Казани урбанисты предложили «Метроэлектротрансу» сделать остановку у Кремлевской набережной
Фото: t.me

Урбанисты в Казани предложили «Метроэлектротрансу» сделать трамвайную остановку на улице Саид-Галеева у пересечения с Кремлевской набережной, сообщает telegram-канал «Казань Урбанчы».

По словам урбанистов, для этого нужно достроить тротуар и обустроить платформы: «ширины полосы отвода хватает, пешеходный переход имеется».

Подписчикам идея понравилась, они назвали ее хорошей и актуальной.

Фото: t.me

На днях сообщалось, что в Казани проводится реконструкция трамвайных путей.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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