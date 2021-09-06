В Казани урбанисты предложили «Метроэлектротрансу» сделать остановку у Кремлевской набережной
Урбанисты в Казани предложили «Метроэлектротрансу» сделать трамвайную остановку на улице Саид-Галеева у пересечения с Кремлевской набережной, сообщает telegram-канал «Казань Урбанчы».
По словам урбанистов, для этого нужно достроить тротуар и обустроить платформы: «ширины полосы отвода хватает, пешеходный переход имеется».
Подписчикам идея понравилась, они назвали ее хорошей и актуальной.
На днях сообщалось, что в Казани проводится реконструкция трамвайных путей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым