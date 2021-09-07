В мэрии Челнов опровергли сообщения о штрафе пенсионерке за ведро смородины

В мэрии Набережных Челнов опровергли информацию о штрафе, выписанном пенсионерке за продажу ведра смородины. Соответствующая информация появилась на странице в Instagram пресс-секретаря мэра города Риммы Мухаметзяновой.

«Ни одного подобного административного протокола в административной комиссии в адрес женщин данного возраста в течение текущего года не было рассмотрено», — написала она.

Вчера старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев сообщил «Реальному времени», что прокуратуре Набережных Челнов поручили проверить законность привлечения местной 79-летней пенсионерки к административной ответственности. При наличии оснований надзорное ведомство должно принять меры реагирования.

По данным надзорного ведомства, женщина выходила продавать смородину, собранную на собственном участке, в 41-м комплексе автограда. Она предлагала купить ведро ягод за 500 рублей. Один раз к ней подошли неизвестные и попросили у нее ее данные. Позже женщине пришел штраф в размере 3 тыс. рублей.