Прокуратура Челнов проверит законность штрафа пенсионерке за продажу ведра смородины

Прокуратуре Набережных Челнов поручено проверить законность привлечения местной 79-летней пенсионерки к административной ответственности. При наличии оснований надзорное ведомство должно принять меры реагирования, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Пожилая челнинка выходила продавать смородину, собранную на собственном участке, в 41-м комплексе автограда. Она предлагала купить ведро ягод за 500 рублей. Там к ней подошли неизвестные и попросили у нее ее данные. Позже женщине пришел штраф в размере 3 тыс. рублей.

В законности привлечения пенсионерки к ответственности засомневалась ее дочь. Она рассказала о ситуации в соцсети, после чего на сообщение отреагировали в прокуратуре.

Женщина обратила внимание, что компания не разъясняла, зачем требует информацию о ФИО и адресе. Они также не представлялись.

Татьяна Демина