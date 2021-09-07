Мурашко рассказал, какие заболевания становятся основной причиной смертности в России

Сердечно-сосудистые заболевания — основная причина смертности как в мире, так и в России, несмотря на развитие медицины. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

За два года реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в России ввели в эксплуатацию более 10 тысяч единиц современного медицинского оборудования, в том числе более 250 единиц тяжелого оборудования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

А в прошлом году в стране проводились мероприятия по лекарственному обеспечению пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Необходимые лекарства получили более 450 тысяч человек. В 2021 году срок лекарственного обеспечения продлили еще на два года, пишет «РИА Новости».

Вчера вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в России почти треть смертей приходится на граждан трудоспособного возраста. Это основная причина низкой продолжительности жизни в стране. В общей структуре причин смертности в стране 55% случаев составляют сердечно-сосудистые заболевания.



Татьяна Леухина