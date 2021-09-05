Эксперт: к новому году биткоин может подорожать до 75 тысяч долларов

До конца года биткоин имеет все шансы подорожать до 73—75 тысяч долларов. Об этом РИА «Новости» сообщил эксперт ЦСР Акмаль Назиров. Он перечисляет технические и фундаментальные факторы, которые этому могут поспособствовать.

— Глубина коррекции в 60% от максимальной цены в 65 тысяч долларов (14 апреля 2021 года) не помешала Bitcoin восстановить больше половины своего падения за три месяца. Сейчас валюта торгуется на отметках в 50 тысяч долларов. Сильным сигналом для продолжения восхождения криптовалюты является пересечение глобальной трендовой линии, что позволит цене идти выше своих максимумов, — говорит он.

Об интересе инвесторов к криптовалюте говорит то, что начало сентября ознаменовалось для биткоина стоимостью более 45 тысяч долларов. Но есть и фундаментальный фактор роста — повышается спрос на криптовалюту у крупных инвесторов в Латинской Америке. И еще одна фундаментальная предпосылка — рост американских технологических индексов, в которых биткоин служит защитным активом.

Напомним, 2 сентября курс биткоина поднимался выше 50 тысяч долларов.

Людмила Губаева