В Казани покажут спектакль «12» Никиты Михалкова

В Казань с гастролями приедет труппа Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, сообщили в пресс-службе мэрии города.

9 сентября на сцене театра им. Камала пройдет спектакль «12». Отмечается, что на него приглашены врачи и медсестры, работники образовательных и социальных учреждений.

Фото: centrteatraikino.ru

В апреле прошлого года в Большом театре состоялась премьера спектакля «12». Его также показали в Екатеринбурге, а теперь труппа посетит Казань. Спектакль по мотивам одноименного фильма Никита Михалков поставил в соавторстве с драматургами — братьями Пресняковыми.

Недавно театр Камала пригласил постоянных зрителей поучаствовать в спектакле о театре и рассказать о собственном опыте. В спектакле участники будут рассуждать о том, что такое театр Камала, чем он важен для зрителей и для кого работает театр. Формат, когда между персонажем и публикой нет посредника-актера, называют свидетельским театром, театром горожан или театром экспертов. Режиссером спектакля будет Ксения Шачнева, которая уже поставила несколько спектаклей в формате театра горожан («147», «Чын татар»). Театр проведет кастинг, на котором будут выбраны 10 участников.



Алексей Нечаев