Театр Камала пригласил зрителей стать участниками спектакля

Театр Камала пригласил постоянных зрителей поучаствовать в спектакле о театре и рассказать о собственном опыте. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В спектакле участники будут рассуждать о том, что такое театр Камала, чем он важен для зрителей и для кого работает театр. Формат, когда между персонажем и публикой нет посредника-актера, называют свидетельским театром, театром горожан или театром экспертов.

Фото: kamalteatr.ru

Режиссером спектакля будет Ксения Шачнева, которая уже поставила несколько спектаклей в формате театра горожан («147», «Чын татар»). Театр проведет кастинг, на котором выберет 10 участников. Желающим нужно заполнить анкету в электронной форме или вручную и принести в кассу театра. Репетиции начнутся с 8 сентября. А премьера состоится в середине октября.

Напомним, в Казани объявили международный конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Г. Камала в конце июля. Победителя объявят 27 января 2022 года. Ориентировочно новое здание театра построят в 2025 году.

Новое здание Татарского государственного академического театра им. Г. Камала построят между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан.

