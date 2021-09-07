Красноярский бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства в 1994 году

Суд Свердловского района Красноярска приговорил бизнесмена и политика Анатолия Быкова к 13 годам лишения свободы по делу об организации убийства в 1994 году, сообщает «РИА Новости».



Сторона обвинения обжаловать приговор не намерена, заявили в региональной прокуратуре. Адвокат Алексей Прохоров сообщил, что апелляционные жалобы будут поданы в течение десяти суток. По мере ознакомления с протоколами судебных заседаний будут подаваться дополнения.

Суд начал рассматривать дело Быкова 22 апреля, но в связи с болезнью адвоката рассмотрение отложили на 4 мая. Позднее Прохоров сообщил, что рассматривать дело продолжат 11 мая уже без участия слушателей и прессы.

Сторона обвинения запрашивала 14 лет и 11 месяцев лишения свободы. Быков все обвинения отвергает.

Фото: realnoevremya.ru

Сотрудники МВД и ФСБ задержали бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателя Анатолия Быкова в мае прошлого года.

Маргарита Головатенко