СМИ: Экс-депутат заксобрания Красноярского края задержан по подозрению в заказных убийствах

Сотрудники МВД и ФСБ задержали бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателя Анатолия Быкова. Его подозревают в организации заказных убийств.

По данным ТАСС, речь идет об организации заказных убийств прошлых лет. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом.

В биографии Анатолия Быкова есть период, когда его уже обвиняли в организации покушения на криминального авторитета. В 2000 году Быкова задержали по подозрению на организацию покушения предпринимателя Вилора Струганова, по прозвищу «Паша Цветомузыка». В 2002 года Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условно за подготовку к покушению и хранении оружия.

