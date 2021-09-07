Все начальные классы Нижнекамска и Камских Полян планируют перевести на пятидневку

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Все начальные классы Нижнекамска и Камских Полян в перспективе могут перевести на пятидневку. Это сделают, если эксперимент с пятидневной учебной неделей в 17 школах даст положительный результат.

— Изменение носит системный характер, поэтому было принято решение осуществить переход на новый формат обучения в начальных классах в два этапа, — рассказал о планах начальник управления образования Нижнекамского района Рамиль Гиниятуллин.

Он обратил внимание, что Нижнекамск первым в Татарстане в таких масштабах и формах перешел на пятидневную учебную неделю для местных школ. Об этом сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в этом году власти Нижнекамска решили протестировать обучение начальных классов в формате пятидневки. Ожидается, что это положительно отразится на результатах обучения и воспитания младшеклассников. В качестве пилота выбрали 17 нижнекамских школ (половина от общего числа).



Татьяна Демина