На проектно-изыскательские работы по капремонту дорог в Нижнекамске направят 6,6 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

ГКУ «Главтатдортранс» объявило тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту дорог общего пользования в Нижнекамске. На эти цели из республиканского бюджета готовы направить более 6,57 млн рублей.

Проектно-изыскательские работы в Нижнекамске подрядчику необходимо выполнить по следующим объектам:

ул. Корабельная (от перекрестка проспект Химиков — Корабельная до ж/д 52 по ул. Корабельной);

проспект Химиков (участок автодороги от ул. Корабельной до ул. Южной (1,5 км) и участок от ул. Менделеева до проспекта Вахитова (510 метров).

Работы необходимо выполнить до 30 ноября, следует из документации, опубликованной на портале госзакупок. Всего требуется отремонтировать 3 270 метров дорог. Подать заявку на участие в тендере можно до 28 сентября.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце июня жители Нижнекамска пожаловались президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии на ямы на дорогах на участке улицы Чабьинской. В пресс-службе главы Нижнекамского района РТ тогда заявили, что ремонт дороги протяженностью 0,63 км (от пр. Вахитова до ул. Спортивной) включен в предварительный план дорожных работ программы «Ремонт дорожно-уличной сети с асфальтобетонным покрытием районных центров и городов РТ».



Татьяна Демина