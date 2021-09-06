По пересадочному тарифу для метро и наземного электротранспорта казанцы сделали свыше 500 поездок

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани продолжает действовать новый пересадочный тариф «МЭТ-45». Теперь казанцы могут в течение 45 минут совершить пересадку с одного вида электрического транспорта без дополнительной платы всего за 45 рублей. С начала действия тарифа жителями была сделана 521 поездка.

— Сейчас тариф будет полезен студентам, которые постоянно перемещаются по городу. С ним поездки станут намного выгоднее. В целом на тариф есть спрос, а значит, он полезен жителям, — отметил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Фото: Максим Платонов

Для того чтобы активировать тариф, нужна транспортная карта с выработанным ресурсом или новая карта. При пополнение надо выбрать тариф «МЭТ-45».

Тариф начал работать в августе. Сообщалось, что он позволит сэкономить тем, кто добирается до места назначения с пересадками.

Система работает так: при первом прикладывании карты у пассажира запускается счетчик времени, а при повторном прикладывании, если время не истекло, на валидаторе высвечивается надпись «Годен».

Алексей Нечаев