В Казани впервые вводят пересадочный тариф для метро и наземного электротранспорта

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В Казани с сегодняшнего дня начал действовать новый тариф «Пересадочный МЭТ 45» для наземного и подземного электрическим транспортом. Как сообщается на сайте мэрии города, тариф позволит сэкономить тем, кто добирается до места назначения с пересадками.

Теперь казанцы смогут в течение 45 минут совершить пересадку с одного вида электрического транспорта без дополнительной платы всего за 45 рублей. То есть поездка с пересадкой по новому тарифу будет на 17% дешевле при оплате проезда транспортной картой и на 25% — при оплате банковской картой.

Система будет работать так: при первом прикладывании карты у пассажира запускается счетчик времени, а при повторном прикладывании, если время не истекло, на валидаторе высвечивается надпись «Годен».

В июле в казанском метро заработала технология Express Transit для оплаты проезда. Чтобы ею воспользоваться, нужно иметь смартфон на платформе iOS или «умные» часы (на платформе WatchOS). При этом подтверждать оплату отпечатком пальца (Touch ID), лицом (Face ID) или паролем не нужно.