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Леса Марий Эл начнут восстанавливать после пожара не раньше весны 2022 года

11:24, 31.08.2021
Леса Марий Эл начнут восстанавливать после пожара не раньше весны 2022 года
Фото: 12.mchs.gov.ru

Восстанавливать леса Марий Эл после природных пожаров начнут не раньше весны 2022 года. Об этом рассказали в Минприроды республики.

Перед восстановлением специалисты ведомства оценят состояние насаждений, проведут санитарные вырубки. Согласно оптимистичному сценарию, посадка леса на поврежденных огнем территориях произойдет не раньше весны 2022 года, пишет «Интерфакс Поволжье».

Сейчас, по данным МЧС РМЭ, в лесах нет активного горения. На 6 га в районе озера Шап, реки Студенка и поселка Сосновый Бор продолжается тление. Авиация приступила к ликвидации тления торфяников. Лесные пожары тушат в Марий Эл уже две недели. К тушению огня были привлечены МЧС, военные и добровольцы. В республике продолжает действовать режим ЧС.

Ольга Плешкова
Общество
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