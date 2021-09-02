Режим ЧС в Марий Эл будет действовать до понедельника

Режим ЧС в Марий Эл, введенный из-за лесных пожаров, оставят действующим до следующего понедельника. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Несмотря на прохладную погоду и моросящий дождь в лесу все еще возникает открытый огонь. Ситуацию контролируют с воздуха, благодаря этому пожарные оперативно получают координаты возгораний.

Фото: mari-el.gov.ru

«Мы оставляем режим ЧС до понедельника. Это даже не обсуждается, а в понедельник, исходя из складывающейся обстановки, мы примем решение», - говорится на сайте главы РМЭ.

Лесные пожары тушат в Марий Эл уже две недели. К тушению огня были привлечены МЧС, военные и добровольцы. В республике продолжает действовать режим ЧС.

Ольга Плешкова