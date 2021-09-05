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Синоптики предупредили о заморозках до -2 градусов в Татарстане в начале следующей недели

16:34, 05.09.2021
Синоптики предупредили о заморозках до -2 градусов в Татарстане в начале следующей недели
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстан в начале следующей недели придут заморозки. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Во вторник, 7 сентября, в Татарстане ночью похолодает +1..+6 градусов. Местами заморозки до -2˚. Днем воздух прогреется до +10..+15 градусов.

В среду заморозков не прогнозируется, возможен небольшой дождь. Ночью температуры опустятся до +3..+8 градусов, днем ожидается +11..+16 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

В понедельник по Татарстану местами ожидается сильный западный ветер порывами 15-16 м/с.

По данным профессора КФУ Юрия Переведенцева, низкие температуры, заметно ниже климатических, прогнозируются в Татарстане до 11 сентября.

В Гидрометцентре России в начале этой недели прогнозировали заморозки в некоторых регионах Поволжья.

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