Татарстанцев предупредили о порывистом ветре до 15-16 м/с в понедельник
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий 6 сентября. Об этом сообщается на сайте организации.
По данным синоптиков, днем в понедельник по Татарстану местами ожидается сильный западный ветер порывами 15-16 м/с.
6 сентября прогнозируется небольшой дождь. Днем температуры воздуха поднимутся до +10..+15.
В минувшую пятницу профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщал, что фактически до конца первой декады, до 11 сентября, татарстанцы будут жить в условиях температурного фона заметно ниже климатического.Общество Татарстан
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