Новости общества

15:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев предупредили о порывистом ветре до 15-16 м/с в понедельник

14:15, 05.09.2021
Татарстанцев предупредили о порывистом ветре до 15-16 м/с в понедельник
Фото: Максим Платонов (архив)

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий 6 сентября. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным синоптиков, днем в понедельник по Татарстану местами ожидается сильный западный ветер порывами 15-16 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

6 сентября прогнозируется небольшой дождь. Днем температуры воздуха поднимутся до +10..+15.

В минувшую пятницу профессор КФУ Юрий Переведенцев сообщал, что фактически до конца первой декады, до 11 сентября, татарстанцы будут жить в условиях температурного фона заметно ниже климатического.

Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также