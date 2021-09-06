В Татарстане начали доставлять бюллетени на избирательные участки

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Процесс доставки бюллетеней на избирательные участки начался в Татарстане. В ближайшие дни во все территориальные избиркомы республики доставят более 6 млн экземпляров.



«Этап доставки бюллетеней — один из ключевых моментов подготовки к предстоящему голосованию. Мы понимаем всю ответственность перед избирателями, поэтому контролируем каждый этап», — сказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

По его словам, при процедуре передачи бюллетеней для контроля над изготовлением, доставкой, хранением и погашением избирательных бюллетеней присутствуют члены ЦИК РТ.

По районам республики бюллетени будут доставляться под охраной сотрудников Росинкаса и сотрудников ФГУП «Главный центр специальной связи».

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане к выборам в Государственную думу, которые пройдут 19 сентября, печатают почти три миллиона бюллетеней. «Реальное время» публиковало фоторепортаж из издательства «Идель пресс», где печатаются бюллетени.

Маргарита Головатенко