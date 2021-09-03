В Татарстане печатают почти 3 млн бюллетеней к выборам в Госдуму — видео

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане к выборам в Государственную думу, которые пройдут 19 сентября, печатают почти три миллиона бюллетеней. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В республике бюллетени будут на двух языках — русском и татарском. Они печатаются на белой бумаге с защитной тангирной сеткой разных цветов, чтобы разметить голосование по разным округам.

Полностью отпечатать и упаковать бюллетени планируют к 7 сентября. После этого представители ЦИК республики вместе с вооруженной охраной доставят их для голосования в территориальные избиркомы, а затем и на сами участки.

«Реальное время» опубликовало фоторепортаж из издательства «Идель пресс», где печатаются бюллетени.