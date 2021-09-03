Вдоль трассы М-7 под Казанью установили более 30 км линий электроосвещения

Более 30 км линий электроосвещения установили вдоль трассы М-7, проходящей под Казанью. Протяженность освещенных участков увеличилась в столице республики, а еще в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах, сообщает пресс-служба «Росавтодора» .



Вдоль трассы установили более 1,4 тысячи оцинкованных опор, смонтировали почти 3 тысячи светодиодных светильников на протяженности 30,3 км. Их индекс светопередачи в три раза выше, чем у классических светильников. В темное время суток это позволит увеличить видимость автодороги при меньшей нагрузке на зрение.

На протяжении еще 13 км модернизировали существующее оборудование. За счет устройства сплошного электроосвещения участок с 786 по 829 км стал безопаснее.

Объекты подключили к автоматизированной системе управления наружным освещением. Работы завершены к 30 августа, то есть на три месяца раньше предусмотренного контрактом срока.

В марте «Росавтодор» объявлял тендер на капремонт 6,5 км трассы М-7 в Татарстане до 0,86 млрд рублей.

Маргарита Головатенко