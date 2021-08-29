Синоптики вновь прогнозируют заморозки в Поволжье

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Гидрометцентре России вновь прогнозируют заморозки в некоторых регионах Поволжья. На севере округа 30—31 августа температура ночью опустится до -3 градусов.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 30 августа, в Ульяновской области ночные температуры составят до -1°С, а в Башкирии — до -2 градусов.

Заморозки ожидаются также в ночные и утренние часы последних дней месяца в Удмуртии. Синоптики прогнозируют от 0 до -2 градусов. Аналогичная температура в ближайшие две ночи ожидается местами в Оренбургской области.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что в ПФО 28 и 29 августа температура ночью опустится до -1 градуса. В частности, заморозки прогнозировались в Башкирии.

Татьяна Демина