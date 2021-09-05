Суд запретил Google и Yandex выдавать «Умное голосование» в поиске

Интернет-поисковикам Google и Yandex теперь запрещено использовать в выдаче словосочетание «Умное голосование» в качестве ключевых слов, следует из двух решений Арбитражного суда Москвы, посвященных Google и Yandex.



«Умное голосование» — проект оппозиционера Алексея Навального, через которое политик рекомендовал сторонникам голосовать на выборах.

Иск подавало ставропольское предприятие «Вулинтертрейд», занимающееся торговлей шерстью. В июне оно зарегистрировало товарный знак «Умное голосование» в Роспатенте и поле этого обвинило оппозиционеров в нарушении исключительного права на интеллектуальную собственность.

Минувшим летом Роскомнадзор потребовал от Google прекратить техническое обеспечение сайта «Умное голосование». Это связано с тем, что структуры оппозиционера признали экстремистскими и были запрещены в стране.

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Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России Василий Пискарев заявил, что одним из примеров вмешательства в парламентские выборы являются попытки внедрения «умного» голосования, «за которым стоят внешние силы и их иностранные агенты».

Маргарита Головатенко