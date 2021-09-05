Матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии пройдет в Казани

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Словакии не будет переноситься. Он пройдет на «Ак Барс Арене», сообщил «РИА Новости» министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



Леонов заверил, что к игре поле будет готово. Для этого Рубин» переносил несколько матчей РПЛ на арену «Центральный».

Матч пройдет 8 октября. Предварительно на нем будут присутствовать 22,5 тысячи зрителей, то есть 50% от возможной заполняемости стадиона.

В конце августа сообщалось, что власти Татарстана убедили РФС не переносить игру из Казани.

Маргарита Головатенко