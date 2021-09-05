В Татарстане за сутки коронавирус подтвердился еще у 53 человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 5 сентября в Татарстане зарегистрировали 25 714 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 22 465 человек, в том числе 11 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 692 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане подтвердился 51 случай COVID-19.

Маргарита Головатенко