В Татарстане открылся сезон охоты на пернатую дичь — видео

В Татарстане 4 сентября открылся сезон охоты на пернатую дичь. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сегодня сотрудники Комитета по биоресурсам вышли в угодья, где чаще всего можно встретить охотников, чтобы проверить их документы.

При себе охотники должны иметь три документа: разрешение на оружие, добычу и охотничий билет. Если охотник без документов, ему грозит штраф и изъятие оружия. С начала года выявили 700 таких нарушителей. Их оштрафовали почти на 800 тысяч рублей.

С 4 сентября по 5 декабря 2021 года разрешена охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь. А с 4 сентября по 5 января 2022 года — на боровую дичь. Улит большой, кроншнеп большой, веретенник большой, клинтух, горлица обыкновенная занесены в Красную книгу Татарстана, а хрустан, кроншнеп большой, пискулька и гусь серый — в Красную книгу России. Охотиться на них запрещено.

