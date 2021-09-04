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Минниханов поприветствовал участников I Игр стран СНГ

20:36, 04.09.2021
Минниханов поприветствовал участников I Игр стран СНГ
Фото: ciskazan2021.com / скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников Игр стран СНГ на открытии соревнований. Церемония проходит на территории Деревни Универсиады в Казани.

Глава республики заметил, что для столицы Татарстана честь принимать такое спортивное мероприятие.

— Я уверен, что Казань вам понравится и вы захотите посетить нас еще раз. Мы сделаем все, чтобы ваше пребывание здесь было комфортным. Хочу пожелать вам спортивных успехов! — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

В программе Игр 16 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба на поясах, дзюдо, каратэ, корэш, настольный теннис, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, тайский бокс, танцевальный спорт, футбол («футзал»), художественная гимнастика.

В основном гости будут жить на территории Деревни Универсиады.

Церемония открытия соревнований стартовала в семь часов вечера. Телеграмму с приветственными пожеланиями направил и президент России Владимир Путин. Он отметил, что Игры посодействуют укреплению международного гуманитарного сотрудничества. Российская сторона делает все возможное, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне, стали праздником для спортсменов и их болельщиков и запомнились честной борьбой и яркими эмоциями, говорилось в тексте обращения.

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