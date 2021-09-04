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Путин поприветствовал участников первых Игр стран СНГ, проходящих в Казани

19:35, 04.09.2021
Путин поприветствовал участников первых Игр стран СНГ, проходящих в Казани
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников открытия первых Игр стран СНГ в Казани. В своем обращении к спортсменам он отметил, что эти состязания посодействуют укреплению международного гуманитарного сотрудничества.

«Считаю идею организации Игр важной и востребованной инициативой, призванной объединить молодёжь СНГ вокруг ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Фото: пресс-служба Минспорта РФ

Российский лидер выразил надежду, что Игры позволят молодым спортсменам продемонстрировать волевой характер и победный настрой, оценить свои способности и физическую подготовку в преддверии престижных мировых стартов, Олимпийских игр.

Также Путин отметил, что российская сторона делает все возможное, чтобы Игры прошли на самом высоком уровне, стали праздником для спортсменов и их болельщиков и запомнились честной борьбой и яркими эмоциями.

Напомним, церемония открытия Первых Игр Стран СНГ уже стартовала в Казани.

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