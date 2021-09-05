Экономист объяснил, почему расширили перечень востребованных в России профессий

Правительство России расширило перечень профессий, поскольку эти специальности укладываются в направления, по которым будет развиваться экономика. Об этом в беседе с RT заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

— Прежде всего, это все, что относится к цифровой экономике, сюда же включается и робототехника. Естественно, сейчас по-другому развивается медицина. Мы понимаем, что она выходит на первые роли, к сожалению, в связи с таким событием, как пандемия, — отметил специалист.

Сейчас большое значение имеют цифровые и современные методики диагностики, лечения, телемедицина. В числе приоритетных направлений и сельское хозяйство.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Экономист отмечает, что из-за климатических изменений сейчас требуются совершенно новые качества агрономов, агротехники, выращивания и животных, и растений сельскохозяйственных.

В субботу правительство России опубликовало расширенный список специальностей и профессий, которые наиболее востребованы для экономики страны. Среди новых специальностей: дошкольное образование, сестринское дело, лечебное дело, агрономия, аддитивные технологии, гостиничное дело, эксплуатация беспилотных авиационных систем, а еще управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. Востребованными для экономики страны стали графические дизайнеры, дефектоскописты, лепщики-модельщики архитектурных деталей, а еще мастера садово-паркового и ландшафтного строительства, растениеводства и общестроительных работ.



Татьяна Леухина