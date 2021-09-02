Рустам Минниханов примет участие в церемонии открытия первых игр стран СНГ

Рустам Минниханов планирует участвовать в церемонии открытия первых игр стран СНГ, которые состоятся в субботу на аллее флагов в Деревне Универсиады. Об этом сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

На аллее представлены все флаги стран СНГ. Мероприятие будет проходить на открытом воздухе. Формат — театрализованное шоу, которое отразит многообразие истории и традиций стран-участниц СНГ. Начало церемонии запланировано на 19.00.



Президент РТ прибудет в Деревню Универсиады после мероприятия в рамках празднования Дня нефтяника в Альметьевске. Празднования крупных мероприятий всегда сопряжены с открытием большого количества объектов. Планируется, что президент по прибытии в Альметьевск посетит девятый всероссийский конкурс «АгроНТИ 2021» и обойдет выставку, где будет представлена продукция. В программу всегда включается посещение одного из благоустроенных дворов по программе «Наш двор». Президент посетит ряд социальных объектов.

Галимова ответила на вопрос о проведении запланированного на 8 октября матча сборной России по футболу в Казани. Она отметила, что к этому времени инфраструктура, которая обеспечивает возможность проведения игр, должна быть готова.

Сегодня Галимова прокомментировала результаты рейтинга социально-экономического развития регионов. По ее словам, власти РТ не анализировали подходы, которые рассматривали в Фонде развития. Она подчеркнула, что самым главным индикатором жизни в Татарстане является качество жизни жителей республики и запросы, которые нужно удовлетворять.

Маргарита Головатенко