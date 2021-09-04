Россия заняла первое место в медальном зачете Игр стран СНГ

Фото: пресс-служба Минспорта РФ

Россияне оказались на первом месте в медальном зачете по итогам первого дня Игр стран СНГ в Казани. Наши спортсмены завоевали 19 золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых наград, всего — 29.

На втором месте — Азербайджан, тройку лидеров замыкает Белоруссия. Четвертое место у Кыргызстана, а пятое — у Казахстана.

Фото: ciskazan2021.com / скриншот

Состязания проходят в Казани с 4 по 11 сентября. Российскую сборную представляют 28 татарстанских спортсменов. На I Играх стран СНГ разыграют 182 комплекта медалей в 16 видах спорта.

