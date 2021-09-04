Хабиб Нурмагомедов приехал в Альметьевск

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня посетил Альметьевск, где отмечают День нефтяника. Видео его посещения опубликовал в своем Instagram глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.



Нурмагомедов попробовал чак-чак и баурсак на Дне нефтяника в Альметьевске, принял участие в открытии зала для занятий смешанными единоборствами.

Фото: instagram.com/nagumanovtd

Это не первый визит знаменитого спортсмена в Татарстан. В конце мая Нурмагомедов пролетел на вертолете над Казанью, а после добрался до Альметьевска, где посетил спорткомплекс «Мирас».

