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Хабиб Нурмагомедов приехал в Альметьевск

15:25, 04.09.2021
Хабиб Нурмагомедов приехал в Альметьевск
Фото: instagram.com/nagumanovtd

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня посетил Альметьевск, где отмечают День нефтяника. Видео его посещения опубликовал в своем Instagram глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

Нурмагомедов попробовал чак-чак и баурсак на Дне нефтяника в Альметьевске, принял участие в открытии зала для занятий смешанными единоборствами.

Фото: instagram.com/nagumanovtd

Это не первый визит знаменитого спортсмена в Татарстан. В конце мая Нурмагомедов пролетел на вертолете над Казанью, а после добрался до Альметьевска, где посетил спорткомплекс «Мирас».

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