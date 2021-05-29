Хабиб Нурмагомедов пролетел на вертолете над Казанью

Несколько часов назад российский боец по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов пролетел на вертолете над Казанью. Он выложил видео из кабины в своем instagram-аккаунте.

Нурмагомедов пролетел над Казанкой и над «Ак Барс Ареной». После боец добрался до Альметьевска. Он посетил спорткомплекс «Мирас», пообщался со спортсменами, сообщается в telegram-канале ТНВ.

фото: скриншот

фото: скриншот

В марте сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов представил собственные NFT-токены. Все они будут привязаны к цифровым карточкам, которые выпустят в честь завершения карьеры бойца.



Алексей Нечаев