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Хабиб Нурмагомедов пролетел на вертолете над Казанью

12:19, 29.05.2021 2
Хабиб Нурмагомедов пролетел на вертолете над Казанью
Фото: kremlin.ru

Несколько часов назад российский боец по смешанным единоборствам Хабиб Нурмагомедов пролетел на вертолете над Казанью. Он выложил видео из кабины в своем instagram-аккаунте.

Нурмагомедов пролетел над Казанкой и над «Ак Барс Ареной». После боец добрался до Альметьевска. Он посетил спорткомплекс «Мирас», пообщался со спортсменами, сообщается в telegram-канале ТНВ.

фото: скриншот
фото: скриншот

В марте сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов представил собственные NFT-токены. Все они будут привязаны к цифровым карточкам, которые выпустят в честь завершения карьеры бойца.

Алексей Нечаев
СпортОбщество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 29 май
    великий борец
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  • Анонимно 29 май
    Он что бог чтоли, пролете и пролетел, лално не свалился
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