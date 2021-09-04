Полицейские Татарстана задержали подозреваемого в серии мошенничеств на 85 тысяч рублей

Полицейские Татарстана задержали ранее судимого 20-летнего жителя Краснодара по подозрению в мошенничестве. Ущерб оценивается в более чем 85 тысяч рублей. Жертвами стали жители Москвы, Елабуги, Сургута, Брянска и Казани.



Молодой человек представлялся продавцом интернет-магазинов по продаже женской одежды в одной из социальных сетей. Пользователи переводили на его карту деньги за несуществующий товар.

Подозреваемый вину полностью признал. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает МВД по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, Татарстан находится на четвертом месте среди российских регионов по числу дистанционных мошенничеств. Республику по этому показателю опережают Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край.

Маргарита Головатенко