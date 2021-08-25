Татарстан занял четвертое место среди российских регионов по числу дистанционных мошенничеств

Татарстан находится на четвертом месте среди российских регионов по числу дистанционных мошенничеств. Республику по этому показателю опередили Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край.

— Отчасти это объясняется и экономическим фактором. Наш регион развивающийся, поэтому жители республики — лакомый кусочек для мошенников, — рассказала врио заместителя начальника ГСУ МВД по Татарстану Марина Шнитенкова на пресс-конференции.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2019 году число случаев дистанционных мошенничеств в Татарстане среди всех зарегистрированных преступлений в республике составляло 16%, в 2020 году их доля увеличилась до 23%, а в этом году они составляют четверть от всех преступлений.

При этом Татарстан занимает первое место в ПФО и седьмое в стране по количеству направленных в суд уголовных дел и задержанных мошенников.

По словам Шнитенковой, с начала текущего года дистанционные мошенники выманили у жителей Татарстана более 500 млн рублей. Еженедельно татарстанцы теряют от 10 до 15 млн рублей.

