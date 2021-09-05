Лауреат Нобелевской премии мира предупредил о пробуждении опасных вирусов из-за глобального потепления

Глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты могут привести к «пробуждению» неожиданных вирусов. Последствия для человечества будут непредсказуемыми, заявил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

Из-за таяния льдов в тайге и тундре Сибири древние болезни и вирусы этого региона могут вновь «пробудиться». Чунг призвал обратить особое внимание на риски, связанные с таянием вечной мерзлоты.

— Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: wikipedia.org

Специалист считает, что человечество должно быть готово к таким вызовам и оперативно реагировать на них.

Ранее ученые из США обнаружили в тибетском леднике сохранившиеся древние вирусы возрастом 15 тыс. лет. Ледники тают из-за глобального потепления. Следовательно, может появиться много микроорганизмов. Исследователи пытаются понять, могут ли они нанести вред существующей экосистеме.



Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец поделился мнением, что в ближайшие годы люди будут приспосабливаться к изменениям климата. Критически эти изменения на жизнь не повлияют.

Татьяна Леухина