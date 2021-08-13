Синоптик назвал возможные сроки начала новой климатической эпохи

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В ближайшие годы люди будут приспосабливаться к изменениям климата. Критически эти изменения на жизнь не повлияют, такое мнение выразил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Кроме того, четыре основные устоявшиеся модели показывают... одна из них даёт нам шансы, что мы после 2035 года начнём возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернёмся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчёт для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период, — приводит его слова RT.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Тишковец предупредил о приближении «библейского потопа» на восток Крыма и Тамань. В конце июля директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин допустил, что подъем уровня мирового океана может угрожать безопасности Санкт-Петербурга и Архангельска. Ранее ученые из США обнаружили в тибетском леднике сохранившиеся древние вирусы возрастом 15 тыс. лет. Ледники тают из-за глобального потепления. Следовательно, может появиться много микроорганизмов. Исследователи пытаются понять, могут ли они нанести вред существующей экосистеме.



Татьяна Леухина