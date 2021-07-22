В тибетском леднике нашли 33 вируса возрастом 15 тысяч лет

Ученые из США обнаружили в тибетском леднике сохранившиеся древние вирусы возрастом 15 тыс. лет. Всего микробиологи обнаружили 33 вируса, 28 из которых неизвестны науке. Об этом сообщили ученые в журнале Microbiome.

Образцы льда были взяты в 2015 году на леднике в Западном Китае. Ученые разработали уникальный способ изучения замороженного биоматериала. Только у четырех образцов генетический код совпадает с научной базой данных известных вирусов.

Отмечается, что из-за глобального потепления тают ледники. Следовательно, может появиться много микроорганизмов. Ученые пытаются понять, могут ли они нанести вред существующей экосистеме.

В июне стало известно, что ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра. Об этом сообщается в газете Times of India, которая ссылается на исследование «Журнала инфекций и общественного здравоохранения».

Алексей Нечаев