Годовой план по строительству жилья в Татарстане выполнили на 65%

В Татарстане уже построили 1 728 600 квадратных метров жилья, что составляет 65% от годового плана. Об этом доложил на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Республика идет с опережением прошлогодних темпов — 101,5% к уровню 2020 года. Уже сдан 81 многоквартирный дом, общая площадь составляет 590 тыс. кв. м., что составляет 47% от плана. Продолжается строительство 83 коммерческих многоквартирных домов.

Ранее замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев сообщал о планах построить в ближайшие 10 лет порядка 30 млн кв. метров жилья в Татарстане.



Ольга Плешкова