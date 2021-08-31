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Мурашко заявил, что последствия COVID-19 могут длиться больше девяти месяцев

17:47, 31.08.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Мурашко заявил, что последствия COVID-19 могут длиться больше девяти месяцев
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Последствия коронавируса могут длиться 6—9 месяцев и более. Пациентов с осложнениями после COVID-19 нужно очень быстро выявлять во время углубленной диспансеризации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

У пациентов, переболевших COVID-19, могут отмечаться неврологические, в том числе когнитивные, расстройства, проблемы с памятью, повышенная утомляемость, различные проявления со стороны сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата.

Мурашко добавил, что из резервного фонда правительства России выделили средства на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи в рамках территориальных программ госгарантий в размере 85 миллиардов рублей. Средства довели до регионов, приводит его слова «РИА Новости».

ОбществоМедицина
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