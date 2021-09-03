В Казани в пятницу образовались 7-балльные пробки
В Казани сегодня, в пятницу, по состоянию на 16.50 образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Движение затруднено на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Аделя Кутуя, Николая Ершова, Родины, на проспекте Победы.
Пробки образовались на улице Фрунзе, Восстания, на проспекте Ибрагимова, Воровского, Копылова, Тэцевской.
Сегодня утром в столице Татарстана были 8-балльные пробки.АвтоБизнесТранспортОбщество Татарстан
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