В Казани в пятницу образовались 7-балльные пробки

В Казани сегодня, в пятницу, по состоянию на 16.50 образовались 7-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено на улицах Лево-Булачной, Пушкина, Аделя Кутуя, Николая Ершова, Родины, на проспекте Победы.

Пробки образовались на улице Фрунзе, Восстания, на проспекте Ибрагимова, Воровского, Копылова, Тэцевской.

Сегодня утром в столице Татарстана были 8-балльные пробки.