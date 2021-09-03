В Казани наблюдаются пробки в 8 баллов

В пятницу утром на дорогах Казани образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Несколько аварий образовались на ул. Баки Урманче, на проспекте Универсиады, на ул. Ново-Давликеевской. Также пользователи отметили аварию на ул. Несмелова в левом ряду.

Особенно сложная ситуация в центре города. Пробки наблюдаются на ул. Карла Маркса, ул. Ташаяк, ул. Тихомирнова, ул. Гвардейской и ул. Николая Ершова.

Сильные заторы на ул. Космонавтов и на проспекте Альберта Камалеева, по всему проспекту Победы. Сложная ситуация на выезде из Дербышек. Еще сильные пробки на Мамадышском тракте, на ул. Ломжинской и ул. Минской.

8-балльные пробки образовались в четверг вечером. Тогда встали улицы Мусина, Чуйкова, Копылова, Максимова, Ленинградская.

Маргарита Головатенко