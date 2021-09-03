В Татарстане на выборах в Государственную думу видеокамеры установят на всех избирательных участках

В Татарстане на сентябрьских выборах в Государственную думу восьмого созыва системы видеонаблюдения и видеофиксации установят на всех избирательных участках. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на экспертном заседании клуба «Волга».

На данный момент на избирательных участках идет установка видеокамер. Кроме того, контроль во время голосования будут осуществлять общественные наблюдатели. Их насчитывается 10 тыс. человек, обратил внимание Кондратьев.



— Сегодня мы вышли на финишную прямую подготовки избирательной кампании. Татарстан в целом к выборам готов, — заключил председатель Центризбиркома РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшний день в Татарстане проходит печатать бюллетеней для голосования на сентябрьских выборах в Государственную думу восьмого созыва, а также для голосования на дополнительных выборах депутатов Госсовета РТ. Подробнее — в фоторепортаже «Реального времени».



Напомним, по решению Центризбиркома России в связи с эпидемиологической ситуацией выборы, запланированные на 19 сентября, будут проходить в стране в течение трех дней — с 17 сентября.



Татьяна Демина