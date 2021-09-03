В Казани не выбрали председателя Комитета по транспорту

В Казани не состоялся отбор на должность председателя Комитета по транспорту Казани не состоялся. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Всего поступило 34 заявки. На собеседование пригласили 20 человек, восемь из них вышли в полуфинал. Однако ни один не соответствовал в достаточной мере требованиям отбора.

Фото: kzn.ru

Открытый отбор на должность председателя Комитета по транспорту начался в июле. Претендентам на вакантную должность надо было заполнить анкету и подготовить проект развития транспортной системы города с развернутым описанием конкретных проблем и предложениями по их решению.

Как отмечается в сообщении мэрии Казани, представленные проекты не соответствовали полностью критериям, выдвинутым экспертным советом.

Также у кандидатов должно было быть высшее образование, стаж муниципальной службы не менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет.

Напомним, занимавший ранее пост председателя городского комитета по транспорту Айдар Абдулхаков теперь руководит МУП «Метроэлектротранс». На этом посту он сменил Асфана Галявова.

Татьяна Леухина