В Татарстане 96 многодетных семей получили субсидии на погашении ипотеки на общую сумму около 43 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане 96 многодетных семей получили государственную поддержку в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Общая сумма полученных ими выплат составила около 43 млн рублей.

Прием документов на субсидию от соципотечников в договоре займа Госжилфонд при президенте Татарстана начал месяц назад. Заявки на выплаты можно подать в представительствах в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.

Всего в ДОМ.РФ на получение субсидии переданы документы 173 татарстанских семей-заемщиков, сообщили в Госжилфонде. Ее выплачивают заявителям, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий либо последующий ребенок. В соципотеке выплату могут получить семьи, которые перешли на заем.

Фото: Максим Платонов (архив)

Семьи с договором социальной ипотеки могут претендовать на выплату через рефинансирование в коммерческом банке, напомнили в Госжилфонде. Обязательным условием является подписание ипотечного договора до 1 июля 2023 года.

Напомним, в Татарстане совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов за первые 7 месяцев 2021 года увеличился на 16,8% — до 316,5 млрд рублей. За этот период жители республики получили 37,8 тысячи ипотечных кредитов, что на 30,4% больше, чем за январь — июль 2020 года.



Татьяна Демина