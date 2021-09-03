Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил, что отсутствие мирного договора с Японией является нонсенсом.

— Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях — это нонсенс. Тем более что и Россия, и Япония заинтересованы в полной нормализации наших отношений. Имею в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества, — цитирует его ТАСС.

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Он подчеркнул, что о работе на территории Курильских островов власти России и Японии договаривались неоднократно, но японская сторона не раз меняла свою позицию.

В марте японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао заявил о необходимости заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией для решения «территориального вопроса».

Путин же исключил передачу Курильских островов Японии. По его словам, правительство намерено развивать эти территории.

Алексей Нечаев