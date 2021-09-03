Новости общества

13:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мобильный пункт стерилизации животных приедет в казанский поселок Аракчино

13:01, 03.09.2021
Мобильный пункт стерилизации животных приедет в казанский поселок Аракчино
Фото: kzn.ru

В субботу, 4 сентября, мобильный пункт вакцинации и стерилизации животных будет работать в поселке Аракчино . Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города

Мобильный пункт будет работать с 10.00 до 14.00 по адресу Приволжская, 97а у ДК «Красная горка».

Фото: Максим Платонов

На месте можно вакцинировать собак, стерилизовать, получить ветеринарный паспорт, внедрить чип или повесить на ухо животного бирку (по желанию владельца).

Напомним, городские власти анонсировали новый глобальный план — сделать Казань городом, где не будет бродячих животных. К проблеме подойдут серьезно: изучат мировой опыт, привлекут специалистов, поправят законодательство. Подробнее — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также