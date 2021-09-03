В Казани в местах подтоплений усилили очистку дождеприемников

В Казани в местах подтоплений усилили мониторинг и очистку дождеприемников. В городе утром 3 сентября выпало 15% от месячной нормы осадков (7 из 50 мм).

Сегодня специалисты выезжали на очистку ливневок по улицам Побежимова, Ленинградской, Павлова, Дементьева, Баруди, на Третьей транспортной дамбе, сообщается на сайте мэрии Казани.

По вопросам неисправности дождеприемников казанцы могут обратиться в районные администрации города:

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: +7 (843) 519-34-00, +7 (843) 555-07-96 с 8.00 до 19.00;

Вахитовский и Приволжский районы: +7 (843) 264-30-96 (круглосуточный), +7 (843) 277-02-10 с 9.00 до 18.00;

Кировский и Московский районы: +7 (843) 557-76-08 с 9.00 до 17.00;

Советский район: +7 (843) 272-01-05 с 8.00 до 18.00.

Также заявки можно оставить круглосуточно в МУП «Городское благоустройство» по телефону +7 (843) 555-07-96. Обратиться можно с 8.00 до 17.00 в Комитет внешнего благоустройства по телефонам +7 (843) 294-83-55, +7 (843) 294-83-56, +7 (843) 294-83-83.

Фото: t.me/kzn_official

Напомним, этим летом в Казани из-за забитых травой и мусором ливневок неоднократно затапливало улицы. Мэр Казани Ильсур Метшин утверждает, что засорение происходит именно во время дождя.

На содержание ливневой канализации в 2021 году из казанского бюджета потратят 50 млн рублей. Одно из заданий — выявление и устранение причин аварийных ситуаций, а также ликвидация последствий. Это касается в том числе выходных и праздничных дней, при необходимости — круглосуточно. Однако сумма все равно маленькая.

Метшин объяснял, что проблему с ливневками в городе сложно решить, поскольку в бюджете не хватает средств на полный ремонт этой системы. По его словам, на полный ремонт ливневой канализации потребуется 3,7 млрд рублей.

Татьяна Демина